TERROR NO ORIENTE MÉDIO

Uma ex-refém israelense do Hamas diz ter sofrido agressões sexuais

Sem nunca pronunciar explicitamente a palavra "estupro", Romi Gonen dey a entender claramente que foi vítima deste crime em entrevistas para TV

AFP
AFP
Repórter
02/01/2026 13:11 - atualizado em 02/01/2026 14:10

Romi Gonen, ex-refém israelense do Hamas, diz ter sofrido agressões sexuais
Romi Gonen, ex-refém israelense do Hamas, diz ter sofrido agressões sexuais crédito: Facebook/Israel em São Paulo

Uma ex-refém israelense do Hamas afirmou, em entrevistas à TV, que foi vítima de várias agressões sexuais no início de seu sequestro em Gaza, uma declaração pouco habitual desde a libertação dos cativos no território palestino.

"Ninguém vai voltar a me dizer que me cale. Estou aqui, venci", afirmou Romi Gonen, de 25 anos, em duas entrevistas concedidas ao Canal 12, a última delas exibida na noite de quinta-feira (1º).

A jovem mencionou "diferentes formas de agressões sexuais no cativeiro por parte de quatro homens diferentes, com graus de gravidade variáveis".

Sem nunca pronunciar explicitamente a palavra "estupro", ela dá a entender claramente que foi vítima deste crime.

Vários israelenses e outra mulher já tinham relatado terem sofrido agressões sexuais durante seu cativeiro. O Hamas nunca admitiu nenhuma.

Um dia, contou a ex-refém, "tudo acontece no quarto, sem nenhum barulho. Começo a chorar de forma incontrolável". O homem lhe "faz sinais para 'ter cuidado', colocando o dedo sobre a boca. 'Se você não se acalmar, vou me irritar'", detalhou.

Outra agressão "durou quase meia hora", lembrou. "Disse a mim mesma: 'Romi, toda Israel acha que você está morta, quando na verdade você vai ser escrava sexual dele para sempre'", explicou.

A jovem também contou que um de seus captores, sentado em um sofá, olhou para ela e lhe perguntou: "Romi, você está bem ou não?".

"Na minha cabeça, digo para mim mesma: 'filho da puta, como você pode me fazer essa pergunta?'. Então, ele se aproxima, coloca a pistola na minha têmpora e me diz: 'Se você contar isto a qualquer um, eu te mato'".

Romi Gonen estava no festival de música eletrônica Nova, em Reím, perto de Gaza, quando foi sequestrada em 7 de outubro de 2023, durante o ataque do Hamas em solo israelense, que desencadeou a guerra em Gaza. Ela foi libertada em janeiro de 2025.

Tópicos relacionados:

abuso-sexual conflito estupro hamas israel palestina refens terrorismo violencia-contra-a-mulher

