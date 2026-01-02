Incêndio de Ano Novo em bar na Suíça provavelmente foi causado por sinalizadores

O incêndio que devastou um bar na Suíça durante as comemorações de Ano Novo foi provavelmente causado por fogos de artifício ou sinalizadores acesos dentro do estabelecimento, afirmou nesta sexta-feira (2) a procuradora do cantão suíço de Valais.

"Tudo indica que o fogo teve origem em fogos de artifício ou sinalizadores colocados sobre garrafas de champanhe, muito perto do teto. Isso causou um incêndio rápido, muito rápido e generalizado", declarou Béatrice Pilloud durante uma coletiva de imprensa.

A procuradora também explicou que as autoridades interrogaram o casal de franceses que administra o bar que pegou fogo na sofisticada estação de esqui suíça de Crans-Montana.

