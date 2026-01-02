Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Incêndio de Ano Novo em bar na Suíça provavelmente foi causado por sinalizadores

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/01/2026 12:35

compartilhe

SIGA

O incêndio que devastou um bar na Suíça durante as comemorações de Ano Novo foi provavelmente causado por fogos de artifício ou sinalizadores acesos dentro do estabelecimento, afirmou nesta sexta-feira (2) a procuradora do cantão suíço de Valais. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Tudo indica que o fogo teve origem em fogos de artifício ou sinalizadores colocados sobre garrafas de champanhe, muito perto do teto. Isso causou um incêndio rápido, muito rápido e generalizado", declarou Béatrice Pilloud durante uma coletiva de imprensa. 

A procuradora também explicou que as autoridades interrogaram o casal de franceses que administra o bar que pegou fogo na sofisticada estação de esqui suíça de Crans-Montana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

apo/ag/thm/meb/dbh/aa

Tópicos relacionados:

acidente incendio suica turismo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay