Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Vendas da Tesla caem e chinesa BYD lidera mercado de carros elétricos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/01/2026 11:59

compartilhe

SIGA

A Tesla comunicou, nesta sexta-feira (2), vendas abaixo do esperado no quarto trimestre de 2025, cedendo sua posição como maior empresa de veículos elétricos do mundo em vendas anuais à gigante automotiva chinesa BYD. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A americana, propriedade do magnata Elon Musk, registrou 418.227 entregas nos últimos três meses do ano, elevando seu total de vendas anuais para cerca de 1,64 milhão de veículos elétricos. 

Na quinta-feira, a BYD informou ter vendido 2,26 milhões de veículos elétricos em 2025. 

Segundo o consenso da FactSet, os analistas previam que as vendas da Tesla no último trimestre desacelerariam menos, para cerca de 449 mil unidades. 

Especialistas do setor indicaram que a demanda por veículos elétricos levará tempo para se estabilizar nos Estados Unidos após a eliminação do crédito fiscal de 7.500 dólares (mais de 41 mil reais) no fim de setembro de 2025. 

Antes dessa medida, a Tesla já enfrentava dificuldades nas vendas em mercados-chave devido ao apoio de Musk ao presidente Donald Trump e a outros políticos de extrema direita. 

A Tesla também enfrenta a crescente concorrência da BYD e de outras empresas chinesas, além de gigantes europeus. 

Na quinta-feira, a BYD, sediada em Shenzhen e que também produz carros híbridos, anunciou vendas recordes de veículos elétricos no ano passado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bys/acb/dg/nn/jc/aa

Tópicos relacionados:

automovel china

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay