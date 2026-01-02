Vendas da Tesla caem e chinesa BYD lidera mercado de carros elétricos

A Tesla comunicou, nesta sexta-feira (2), vendas abaixo do esperado no quarto trimestre de 2025, cedendo sua posição como maior empresa de veículos elétricos do mundo em vendas anuais à gigante automotiva chinesa BYD.

A americana, propriedade do magnata Elon Musk, registrou 418.227 entregas nos últimos três meses do ano, elevando seu total de vendas anuais para cerca de 1,64 milhão de veículos elétricos.

Na quinta-feira, a BYD informou ter vendido 2,26 milhões de veículos elétricos em 2025.

Segundo o consenso da FactSet, os analistas previam que as vendas da Tesla no último trimestre desacelerariam menos, para cerca de 449 mil unidades.

Especialistas do setor indicaram que a demanda por veículos elétricos levará tempo para se estabilizar nos Estados Unidos após a eliminação do crédito fiscal de 7.500 dólares (mais de 41 mil reais) no fim de setembro de 2025.

Antes dessa medida, a Tesla já enfrentava dificuldades nas vendas em mercados-chave devido ao apoio de Musk ao presidente Donald Trump e a outros políticos de extrema direita.

A Tesla também enfrenta a crescente concorrência da BYD e de outras empresas chinesas, além de gigantes europeus.

Na quinta-feira, a BYD, sediada em Shenzhen e que também produz carros híbridos, anunciou vendas recordes de veículos elétricos no ano passado.

