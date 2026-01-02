Forte terremoto de magnitude 6,5 atinge a Cidade do México
compartilheSIGA
Um forte terremoto de magnitude 6,5 sacudiu a Cidade do México nesta sexta-feira (2), reportou o Serviço Sismológico Nacional.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O tremor foi sentido em vários pontos da capital e obrigou a suspensão da habitual coletiva de imprensa matinal da presidente, Claudia Sheinbaum.
O terremoto teve seu epicentro a 15 quilômetros de San Marcos, estado de Guerrero (sul), informou Sheinbaum ao retornar ao Palácio Nacional minutos após o tremor.
A presidente afirmou que, de maneira preliminar, não há relatos de "danos graves".
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ai/nn/yr/fp