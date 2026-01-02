Ano de 2025 foi o mais quente já registrado no Reino Unido
O ano de 2025 foi o mais quente já registrado no Reino Unido, anunciou nesta sexta-feira (2) o Met Office, o serviço meteorológico nacional do país.
O ano "2025 junta-se a 2022 e 2023 como os três anos mais quentes desde 1884", afirmou o Met Office em comunicado, observando que a temperatura média do Reino Unido no ano passado foi de 10,09°C.
"Esta é uma demonstração cada vez mais clara do impacto das mudanças climáticas nas temperaturas do Reino Unido", acrescentou.
