Internacional

Ano de 2025 foi o mais quente já registrado no Reino Unido

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/01/2026 10:11

O ano de 2025 foi o mais quente já registrado no Reino Unido, anunciou nesta sexta-feira (2) o Met Office, o serviço meteorológico nacional do país. 

O ano "2025 junta-se a 2022 e 2023 como os três anos mais quentes desde 1884", afirmou o Met Office em comunicado, observando que a temperatura média do Reino Unido no ano passado foi de 10,09°C. 

"Esta é uma demonstração cada vez mais clara do impacto das mudanças climáticas nas temperaturas do Reino Unido", acrescentou.

