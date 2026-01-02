Daniel Alves investe em clube da 3ª divisão portuguesa

O ex-jogador Daniel Alves, que teve a condenação por estupro anulada em março do ano passado, investiu em um clube da terceira divisão de Portugal, o Sporting Clube São João de Ver.

"Em um momento que ficará marcado na história do clube, oficializamos a chegada de Dani Alves como coproprietário da SAD (Sociedade Anônima Desportiva) do Sporting Clube São João de Ver", anunciou o clube, fundado em 1929 na região de Santa Maria da Feira (norte), em um comunicado publicado em sua página de Facebook.

Segundo o site MaisFutebol, o brasileiro de 42 anos adquiriu 50% do capital do clube e deverá comprar o restante no final da atual temporada.

Ainda de acordo com o MaisFutebol, Daniel Alves cogita inclusive retornar aos gramados e jogar durante os próximos seis meses no São João de Ver.

O ex-lateral direito do Barcelona e da seleção brasileira não joga desde janeiro de 2023, quando foi demitido pelo clube mexicano Pumas devido ao processo que resultou em uma condenação em primeira instância da Justiça espanhola por estupro, uma pena que posteriormente foi anulada.

Daniel Alves foi acusado de estuprar uma jovem durante a noite de 30 para 31 de dezembro de 2022 na área VIP de uma casa noturna de Barcelona, o que ele sempre negou, alegando uma relação sexual consentida, apesar de ter modificado diversas vezes de versão.

No momento da anulação da sua condenação, Daniel Alves estava em liberdade condicional, depois de passar 14 meses na prisão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tsc/obo/mcd/sag/fp-jc