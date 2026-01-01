Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Maduro propõe diálogo com EUA sobre petróleo, migração e combate ao narcotráfico

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/01/2026 22:15

compartilhe

SIGA

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, abriu as portas para "conversar seriamente" com os Estados Unidos sobre acordos envolvendo petróleo, migração e a luta contra o tráfico de drogas, conforme afirmou em uma entrevista nesta quinta-feira (1º).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Se [os Estados Unidos] quiserem conversar seriamente sobre um acordo de combate ao narcotráfico, estamos prontos", disse Maduro, para depois propor um pacto sobre petróleo "para investimentos americanos, como com a Chevron", e outro sobre voos de deportados venezuelanos. "Onde e como eles quiserem", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bc/pgf/dga/rpr

Tópicos relacionados:

crise diplomacia eua venezuela

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay