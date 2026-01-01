Assine
Maduro se esquiva sobre suposto ataque dos EUA em solo venezuelano durante entrevista

01/01/2026 21:52

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, evitou confirmar ou desmentir, em uma entrevista nesta quinta-feira (1º), o suposto ataque a uma instalação do narcotráfico que, segundo Donald Trump, os Estados Unidos executaram recentemente em território venezuelano.

"Isso pode ser tema para uma conversa em alguns dias", disse Maduro ao jornalista espanhol Ignacio Ramonet, que pediu detalhes ao lembrar que o governo venezuelano "não confirmou nem desmentiu essa informação". 

No início da semana, Trump assegurou que os Estados Unidos haviam destruído um atracadouro para embarcações supostamente usadas pelo tráfico de drogas na Venezuela, o que seria o primeiro ataque de Washington em território venezuelano.

