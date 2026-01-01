Seis pessoas morrem em ataque armado no Equador

Seis pessoas morreram e 11 ficaram feridas na véspera de Ano Novo durante um ataque armado no sudoeste do Equador, informou a polícia nesta quinta-feira (1º).

O crime ocorreu três dias depois de outro massacre no qual também morreram seis pessoas, incluindo uma bebê. As duas chacinas foram registradas na província de Manabí, onde foi declarado na quarta-feira, junto com outras oito províncias, o estado de exceção pelo aumento de homicídios.

O Equador mantém una guerra contra gangues do tráfico de drogas com conexões com cartéis internacionais, que, em sua disputa pelo poder, o transformaram no país mais violento da América Latina.

A imprensa local reportou que o ataque de quarta-feira ocorreu por volta das 23h (1h desta quinta-feira em Brasília) quando um grupo de pessoas comemorava a passagem de ano na área externa de uma residência.

"Como resultado de um ato violento, foram registradas seis pessoas falecidas e 11 feridas por projétil de arma de fogo", indicou a polícia nesta quinta-feira através de seu canal de WhatsApp.

A informação acrescenta que "unidades especializadas da Polícia Nacional estão investigando o caso".

O Equador fecha 2025 com um novo recorde de homicídios. Entre janeiro e novembro deste ano, mais de 8.300 pessoas foram assassinadas, segundo dados do Ministério do Interior.

Essa cifra supera o número de mortes violentas registradas em 2023, quando o país alcançou o recorde de 47 homicídios para cada 100.000 habitantes.

O Observatório do Crime Organizado estima que a taxa de 2025 será de 52 mortes violentas para cada 100.000 habitantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

pld/dg/rpr