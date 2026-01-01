Em boa fase, Espanyol coloca Barça à prova no dérbi de Barcelona

Espanyol e Barcelona vão protagonizar o dérbi mais equilibrado dos últimos anos neste sábado (3), na capital catalã, com o Barça na liderança do Campeonato Espanhol independentemente do resultado.

Vivendo grande fase e com o objetivo de entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões, o Espanyol (5º) buscará sua primeira vitória em casa no campeonato contra seu rival local desde 2007, quando a equipe ainda não jogava no RCDE Stadium.

Em campanha surpreendente, um ano depois de brigar para não cair para a segunda divisão, o time chega para encarar o Barça vindo de uma série de cinco vitórias nas últimas cinco rodadas, algo que não conseguia desde a temporada 1998/1999.

Por sua vez, o Real Madrid, vice-líder a quatro pontos do Barcelona, receberá o Betis no Santiago Bernabéu, no domingo.

A principal preocupação do técnico Xabi Alonso para a partida será manter o poder ofensivo da equipe, que não terá Kylian Mbappé.

O atacante francês, artilheiro do campeonato com 18 gols, ficará afastado dos gramados por pelo menos três semanas devido a uma entorse no joelho esquerdo.

Após os jogos do fim de semana, Real Madrid e Barcelona viajarão para a Arábia Saudita, onde enfrentarão Atlético de Madrid e Athletic Bilbao, respectivamente, pelas semifinais da Supercopa da Espanha.

-- Programação da 18ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(17h00) Rayo Vallecano - Getafe

- Sábado:

(10h00) Celta Vigo - Valencia

(12h15) Osasuna - Athletic Bilbao

(14h30) Elche - Villarreal

(17h00) Espanyol - Barcelona

- Domingo:

(10h00) Sevilla - Levante

(12h15) Real Madrid - Betis

(14h30) Mallorca - Girona

Alavés - Real Oviedo

(17h00) Real Sociedad - Atlético de Madrid

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 46 18 15 1 2 51 20 31

2. Real Madrid 42 18 13 3 2 36 16 20

3. Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 33 16 17

4. Villarreal 35 16 11 2 3 31 15 16

5. Espanyol 33 17 10 3 4 22 17 5

6. Betis 28 17 7 7 3 29 19 10

7. Celta Vigo 23 17 5 8 4 20 19 1

8. Athletic Bilbao 23 18 7 2 9 16 24 -8

9. Elche 22 17 5 7 5 23 20 3

10. Sevilla 20 17 6 2 9 24 26 -2

11. Getafe 20 17 6 2 9 13 22 -9

12. Osasuna 18 17 5 3 9 17 20 -3

13. Mallorca 18 17 4 6 7 19 24 -5

14. Alavés 18 17 5 3 9 14 20 -6

15. Rayo Vallecano 18 17 4 6 7 13 20 -7

16. Real Sociedad 17 17 4 5 8 21 25 -4

17. Valencia 16 17 3 7 7 16 26 -10

18. Girona 15 17 3 6 8 15 33 -18

19. Real Oviedo 11 17 2 5 10 7 26 -19

20. Levante 10 16 2 4 10 17 29 -12

