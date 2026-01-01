Dérbi de Paris é destaque do retorno do Campeonato Francês em 2026

Após perder a liderança do Campeonato Francês para o surpreendente Lens, o Paris Saint-Germain inicia 2026 recebendo o ambicioso Paris FC no Parque dos Príncipes, em duelo que é um dos destaques da 17ª rodada.

Quando a bola começar a rolar na capital francesa, os atuais campeões europeus e recém-coroados campeões da Copa Intercontinental já saberão o resultado do Lens, que abre a rodada nesta sexta-feira (2) visitando o Toulouse (8º).

O clube do norte do país venceu seus últimos seis jogos no campeonato e, com 37 pontos, permanece no topo da tabela, um ponto à frente do PSG.

O atacante Odsonne Édouard, com sete gols em 13 jogos nesta temporada, é o principal trunfo do atual líder.

Mas toda a emoção do fim de semana se concentra no sábado, quando o Parc des Princes será mais uma vez palco de um clássico na primeira divisão do futebol francês.

O acesso na temporada passada do Paris FC, clube adquirido pela família Arnault, pôs fim à ausência de um dérbi na capital desde 1990, ano em que o Racing de Paris, hoje na 5ª divisão, foi rebaixado.

Uma longa espera sem um rival local, período em que o PSG consolidou sua hegemonia no futebol francês.

No domingo, o Paris FC tentará encarar seu rival, embora os resultados recentes não inspirem otimismo, com uma sequência de cinco jogos sem vitória (três derrotas e dois empates).

-- Programação da 17ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h45) Toulouse - Lens

- Sábado:

(13h00) Monaco - Lyon

(15h00) Nice - Strasbourg

(17h05) Lille - Rennes

- Domingo:

(11h00) Olympique de Marselha - Nantes

(13h15) Brest - Auxerre

Lorient - Metz

Le Havre - Angers

(16h45) PSG - Paris FC

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Lens 37 16 12 1 3 28 13 15

2. PSG 36 16 11 3 2 35 14 21

3. Olympique de Marselha 32 16 10 2 4 36 15 21

4. Lille 32 16 10 2 4 33 20 13

5. Lyon 27 16 8 3 5 22 16 6

6. Rennes 27 16 7 6 3 27 24 3

7. Strasbourg 23 16 7 2 7 25 20 5

8. Toulouse 23 16 6 5 5 24 19 5

9. Monaco 23 16 7 2 7 26 27 -1

10. Angers 22 16 6 4 6 17 18 -1

11. Brest 19 16 5 4 7 21 27 -6

12. Lorient 18 16 4 6 6 19 28 -9

13. Nice 17 16 5 2 9 19 29 -10

14. Paris FC 16 16 4 4 8 21 29 -8

15. Le Havre 15 16 3 6 7 13 22 -9

16. Auxerre 12 16 3 3 10 14 25 -11

17. Nantes 11 16 2 5 9 14 28 -14

18. Metz 11 16 3 2 11 17 37 -20

