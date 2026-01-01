Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trinta pessoas são detidas em Teerã por 'alterar a ordem pública'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/01/2026 18:19

compartilhe

SIGA

Trinta pessoas acusadas de "alterar a ordem pública" foram detidas em Teerã, afirmou nesta quinta-feira (1º) a agência de notícias Tasnim, no quinto dia de manifestações no Irã contra o alto custo de vida, algumas das quais desembocaram em enfrentamentos com mortes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Após uma ação coordenada dos serviços de segurança e inteligência, 30 pessoas que perturbavam a ordem pública no distrito de Malard, no oeste de Teerã, foram identificadas e detidas", indicou a Tasnim, assegurando que esses indivíduos haviam "tentado provocar insegurança".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/cab/meb/dga/rpr

Tópicos relacionados:

economia ira manifestacao politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay