Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Campeonato Italiano começa 2026 com emoção intacta

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/01/2026 18:19

compartilhe

SIGA

Com os cinco primeiros colocados separados por apenas quatro pontos, a 18ª rodada do Campeonato Italiano, a primeira que será disputada em 2026, promete manter a emoção que está marcando a competição nesta temporada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O trio de líderes, Inter de Milão (36 pontos), Milan (35) e Napoli (34) tem um jogo a menos que seus perseguidores Roma (33) e Juventus (32), o que pode ser um fator determinante na luta pelo 'Scudetto'.

O Milan abrirá a rodada na sexta-feira contra o Cagliari (14º). Depois de não terem conseguido repetir o título da Supercopa da Itália, conquistada em dezembro pelo Napoli, os 'rossoneri' se concentram agora no título da Serie A, que não levantam desde 2022.

Depois, será a vez dos napolitanos entrarem em campo no domingo, contra a Lazio (8ª), horas antes de a Inter receber o Bologna (7º), em um duelo com ar de revanche pela semifinal da Supercopa, vencida pelo 'Rossoblù'.

Mas o retrospecto do Bologna na Serie A não é nada positivo, com dois empates e duas derrotas nas últimas quatro rodadas.

O ponto alto de emoção do fim de semana será em Bergamo, no sábado, quando a Roma de Gian Piero Gasperini visita a Atalanta, ex-clube do treinador.

"Claro que será emocionante, mas estou feliz por estar de volta com a Roma, em uma boa posição na tabela e em um momento positivo", declarou Gasperini após a vitória dos 'giallorossi' por 3 a 1 sobre o Genoa, na última segunda-feira.

"Voltar àquele estádio, com aqueles torcedores e jogadores que me proporcionaram uma grande carreira será uma sensação incrível", acrescentou o experiente treinador.

-- Programação da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   (16h45) Cagliari - Milan                   

  

   - Sábado:

   (08h30) Como - Udinese                     

   (11h00) Sassuolo - Parma                   

           Genoa - Pisa                       

   (14h00) Juventus - Lecce                   

   (16h45) Atalanta - Roma                    

  

   - Domingo:

   (08h30) Lazio - Napoli                     

   (11h00) Fiorentina - Cremonese             

   (14h00) Hellas Verona - Torino             

   (16h45) Inter - Bologna                    

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   36  16  12   0   4  35  14  21

    2. Milan                   35  16  10   5   1  27  13  14

    3. Napoli                  34  16  11   1   4  24  13  11

    4. Roma                    33  17  11   0   6  20  11   9

    5. Juventus                32  17   9   5   3  23  15   8

    6. Como                    27  16   7   6   3  22  12  10

    7. Bologna                 26  16   7   5   4  24  14  10

    8. Lazio                   24  17   6   6   5  18  12   6

    9. Sassuolo                22  17   6   4   7  22  21   1

   10. Atalanta                22  17   5   7   5  20  19   1

   11. Udinese                 22  17   6   4   7  18  28 -10

   12. Cremonese               21  17   5   6   6  18  20  -2

   13. Torino                  20  17   5   5   7  17  28 -11

   14. Cagliari                18  17   4   6   7  19  24  -5

   15. Parma                   17  16   4   5   7  11  18  -7

   16. Lecce                   16  16   4   4   8  11  22 -11

   17. Genoa                   14  17   3   5   9  17  27 -10

   18. Hellas Verona           12  16   2   6   8  13  25 -12

   19. Pisa                    11  17   1   8   8  12  24 -12

   20. Fiorentina               9  17   1   6  10  17  28 -11

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bds/dam/iga/cb

Tópicos relacionados:

fbl ita

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay