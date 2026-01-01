Campeonato Italiano começa 2026 com emoção intacta

Com os cinco primeiros colocados separados por apenas quatro pontos, a 18ª rodada do Campeonato Italiano, a primeira que será disputada em 2026, promete manter a emoção que está marcando a competição nesta temporada.

O trio de líderes, Inter de Milão (36 pontos), Milan (35) e Napoli (34) tem um jogo a menos que seus perseguidores Roma (33) e Juventus (32), o que pode ser um fator determinante na luta pelo 'Scudetto'.

O Milan abrirá a rodada na sexta-feira contra o Cagliari (14º). Depois de não terem conseguido repetir o título da Supercopa da Itália, conquistada em dezembro pelo Napoli, os 'rossoneri' se concentram agora no título da Serie A, que não levantam desde 2022.

Depois, será a vez dos napolitanos entrarem em campo no domingo, contra a Lazio (8ª), horas antes de a Inter receber o Bologna (7º), em um duelo com ar de revanche pela semifinal da Supercopa, vencida pelo 'Rossoblù'.

Mas o retrospecto do Bologna na Serie A não é nada positivo, com dois empates e duas derrotas nas últimas quatro rodadas.

O ponto alto de emoção do fim de semana será em Bergamo, no sábado, quando a Roma de Gian Piero Gasperini visita a Atalanta, ex-clube do treinador.

"Claro que será emocionante, mas estou feliz por estar de volta com a Roma, em uma boa posição na tabela e em um momento positivo", declarou Gasperini após a vitória dos 'giallorossi' por 3 a 1 sobre o Genoa, na última segunda-feira.

"Voltar àquele estádio, com aqueles torcedores e jogadores que me proporcionaram uma grande carreira será uma sensação incrível", acrescentou o experiente treinador.

-- Programação da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h45) Cagliari - Milan

- Sábado:

(08h30) Como - Udinese

(11h00) Sassuolo - Parma

Genoa - Pisa

(14h00) Juventus - Lecce

(16h45) Atalanta - Roma

- Domingo:

(08h30) Lazio - Napoli

(11h00) Fiorentina - Cremonese

(14h00) Hellas Verona - Torino

(16h45) Inter - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 36 16 12 0 4 35 14 21

2. Milan 35 16 10 5 1 27 13 14

3. Napoli 34 16 11 1 4 24 13 11

4. Roma 33 17 11 0 6 20 11 9

5. Juventus 32 17 9 5 3 23 15 8

6. Como 27 16 7 6 3 22 12 10

7. Bologna 26 16 7 5 4 24 14 10

8. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6

9. Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21 1

10. Atalanta 22 17 5 7 5 20 19 1

11. Udinese 22 17 6 4 7 18 28 -10

12. Cremonese 21 17 5 6 6 18 20 -2

13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11

14. Cagliari 18 17 4 6 7 19 24 -5

15. Parma 17 16 4 5 7 11 18 -7

16. Lecce 16 16 4 4 8 11 22 -11

17. Genoa 14 17 3 5 9 17 27 -10

18. Hellas Verona 12 16 2 6 8 13 25 -12

19. Pisa 11 17 1 8 8 12 24 -12

20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11

