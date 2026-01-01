Três pessoas morrem em tentativa de invasão de mina de ouro no Peru

Ao menos três pessoas morreram em uma tentativa de invasão de uma mina no norte do Peru na véspera do Ano Novo, informou, nesta quinta-feira (1º), a promotoria de Pataz, militarizada desde 2024 pela violência provocada pela "febre do ouro".

Pataz é uma província localizada a 900 km de Lima e se encontra em estado de emergência desde fevereiro de 2024 devido à escalada da violência provocada pela extração de ouro.

Em maio passado, 13 trabalhadores de uma grande empresa de mineração foram mortos após serem sequestrados em uma mina aurífera.

A promotoria de Pataz anunciou, em um comunicado, que "iniciou uma investigação preliminar sobre o crime de homicídio de três pessoas, cujos corpos foram encontrados com impactos de bala na entrada da mina 'Papagayo'".

No local, a polícia encontrou 11 cartuchos de bala, acrescentou a promotoria.

O prefeito de Pataz, Aldo Mariño, tinha dito ao canal N de televisão que, "segundo a informação recebida do capitão da Polícia do Peru, ontem (quarta-feira), aproximadamente às 11h da noite, tinham na Delegacia três pessoas assassinadas".

Mariño mencionou que sete pessoas estariam desaparecidas.

Embora a Polícia não tenha confirmado a informação, veículos de imprensa locais noticiaram que aqueles que tinham sido inicialmente reportados como desaparecidos já foram localizados.

De acordo com o site Peru21, o crime ocorreu em uma zona de extração de ouro de Petaz momentos antes da meia-noite, quando um grupo de pessoas tentou invadir a jazida e foi repelido no acesso ao local por guardas privados.

Com cerca de 88.000 habitantes, Pataz é o epicentro de uma escalada de violência provocada pela febre do ouro, metal que tem se valorizado nos mercados internacionais.

O Peru é o décimo produtor mundial do metal e o segundo na América Latina, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

No país, coexistem três modalidades de mineração: a formal, amparada pela lei; a informal, em processo de legalização; e a ilegal, que se concentra especialmente na exploração de ouro e devasta a Amazônia.

pa-ljc/dga/mvv