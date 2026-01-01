Assine
Tarifas impostas por México a China, Brasil e outros países entram em vigor

AFP
AFP
Repórter
01/01/2026 17:45

As tarifas impostas pelo México à importação de vários produtos de China, Brasil e outros países com os quais não tem um tratado comercial entraram em vigor nesta quinta-feira (1º).

Os encargos aduaneiros foram aprovados pelo Congresso em dezembro, ao final de um 2025 marcado pela guerra comercial iniciada pelo presidente americano Donald Trump, que ameaçou o México com tarifas desde que voltou à Casa Branca.

Analistas viram a medida imposta pelo governo mexicano como um alinhamento com os Estados Unidos, seu maior parceiro comercial, com vistas à revisão do tratado de livre comércio T-MEC, que inclui os dois países mais o Canadá.

As tarifas estão voltadas a diversos produtos dos setores de calçados, automotivo, têxtil e de brinquedos, entre outros, industrias com importante presença de importações chinesas.

Segundo estimativas da Confederação Nacional da Indústria (CNI) do Brasil, 15% das exportações do país ao México poderiam ser afetadas pelas novas tarifas.

O Ministério da Economia assegurou que o objetivo principal da medida é "proteger cerca de 350 mil empregos" e "contribuir para a reindustrialização" do país.

Após a aprovação das tarifas no Congresso, um porta-voz do Ministério do Comércio da China disse que Pequim espera que "o México corrija esta prática equivocada de unilateralismo e protecionismo".

O governo brasileiro, por sua vez, se posicionou em uma nota conjunta dos ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços em 12 de dezembro, na qual informaram que o "Brasil tem mantido contato com autoridades mexicanas para tratar dos possíveis efeitos das mudanças tarifárias".

Em um comunicado difundido em 30 de dezembro, O Ministério da Economia mexicano afirmou que a medida "não está voltada para nenhum país em particular".

