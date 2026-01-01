'Seremos um exemplo para o mundo', diz prefeito de Nova York
O recém-empossado prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, afirmou que os Estados Unidos vão observar com atenção a sua gestão política voltada à esquerda.
"Muitos vão estar observando. Querem saber se a esquerda pode governar. Querem saber se os problemas que os afligem podem ser resolvidos", disse o político socialista em um discurso após prestar juramento. "Seremos um exemplo para o mundo."
