Liverpool tropeça novamente na Premier League ao empatar com Leeds em Anfield

AFP
AFP
AFP
AFP
Repórter
01/01/2026 17:33

O Liverpool começou 2026 com um tropeço em casa ao empatar com o Leeds United em 0 a 0 nesta quinta-feira (1º) em Anfield, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

O atual campeão não conseguiu refletir seu domínio tímido, porém constante, no placar da partida.

Com o empate, os 'Reds' ficam na quarta colocação com 33 pontos, a 12 do líder Arsenal, que na terça-feira goleou o Aston Villa por 4 a 1.

Sem o astro Mohamed Salah, que está defendendo a seleção do Egito na Copa Africana de Nações, o Liverpool teve uma atuação apática e pouco inspirada.

Hugo Ekitiké (33') e Virgil van Dijk (70') tiveram as melhores chances da equipe, ambas em finalizações de cabeça para fora.

Embora tenha jogado fechado na defesa, o Leeds quase conseguiu uma vitória surpreendente com um gol de Dominic Calvert-Lewin que foi anulado por impedimento (81'). O atacante inglês havia entrado em campo apenas alguns minutos antes.

O time comandado pelo técnico Daniel Farke emenda seu sexto jogo consecutivo (duas vitórias e quatro empates) sem derrota no campeonato e fica na 16ª posição com 21 pontos, sete à frente do West Ham (18º), que abre a zona de rebaixamento.

Já o Liverpool vinha de três vitórias seguidas. Seus próximos adversários serão Fulham e Arsenal.

-- Jogos da 19ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Terça-feira:

   Nottingham - Everton                0 - 2

   West Ham - Brighton                 2 - 2

   Chelsea - Bournemouth               2 - 2

   Burnley - Newcastle                 1 - 3

   Arsenal - Aston Villa               4 - 1

   Manchester United - Wolverhampton   1 - 1

  

   - Quinta-feira:

   Crystal Palace - Fulham             1 - 1

   Liverpool - Leeds                   0 - 0

   (17h00) Sunderland - Manchester City       

           Brentford - Tottenham              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 45  19  14   3   2  37  12  25

    2. Manchester City         40  18  13   1   4  43  17  26

    3. Aston Villa             39  19  12   3   4  30  23   7

    4. Liverpool               33  19  10   3   6  30  26   4

    5. Chelsea                 30  19   8   6   5  32  21  11

    6. Manchester United       30  19   8   6   5  33  29   4

    7. Sunderland              28  18   7   7   4  20  18   2

    8. Everton                 28  19   8   4   7  20  20   0

    9. Crystal Palace          27  19   7   6   6  22  21   1

   10. Fulham                  27  19   8   3   8  26  27  -1

   11. Brentford               26  18   8   2   8  28  26   2

   12. Newcastle               26  19   7   5   7  26  24   2

   13. Tottenham               25  18   7   4   7  27  23   4

   14. Brighton                25  19   6   7   6  28  27   1

   15. Bournemouth             23  19   5   8   6  29  35  -6

   16. Leeds                   21  19   5   6   8  25  32  -7

   17. Nottingham              18  19   5   3  11  18  30 -12

   18. West Ham                14  19   3   5  11  21  38 -17

   19. Burnley                 12  19   3   3  13  20  37 -17

   20. Wolverhampton            3  19   0   3  16  11  40 -29

