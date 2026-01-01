Milhares de pessoas comemoram posse de Mamdani como prefeito de Nova York

Milhares de pessoas começaram a se reunir ao meio-dia desta quinta-feira (1º), no Baixo Manhattan, para assistir à cerimônia de posse do prefeito da cidade de Nova York, Zohran Mamdani.

As previsões são de que 40.000 pessoas participem do ato, no qual Mamdani prestará juramento ao cargo novamente, após tê-lo feito logo após a meia-noite durante uma breve cerimônia privada.

"É incrível que tenhamos chegado a este ponto e vê-lo tomar posse do cargo", disse Ken Foster, de 61 anos, funcionário municipal que aderiu à campanha do jovem socialista durante a primavera no hemisfério norte.

Assim como ele, milhares de pessoas desafiaram o frio, com temperaturas em torno dos 3 graus Celsius negativos, para tentar se aproximar do grande palco erguido para a ocasião na escadaria da Prefeitura.

"Apoiamos muitas campanhas políticas no passado que terminaram muito mal, e esta é a primeira vez nas nossas vidas, para ambos, que sentimos um lampejo de esperança política", disse Jacob Byerly, um cientista de 31 anos, que estava acompanhado da esposa, Auburn Byerly, uma arquiteta de 34.

Depois de Letitia James, procuradora-geral democrata do estado de Nova York e crítica ferrenha do presidente Donald Trump, o senador Bernie Sanders, líder da esquerda americana, tomará o juramento do novo prefeito, de 34 anos.

Como já tinha feito durante a noite, o prefeito muçulmano da cidade erguerá a mão sobre um exemplar do Corão. Em seguida, será a vez de outra figura de destaque da esquerda americana falar: a congressista Alexandria Ocasio-Cortez, que, assim como Zohran Mamdani, pertence ao pequeno movimento político Socialistas Democratas dos Estados Unidos (DSA).

Após o discurso do prefeito, estão previstos shows e a participação de um DJ para animar o ato, que os organizadores descrevem como uma grande festa de rua ao longo da famosa avenida Broadway.

