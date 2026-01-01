Motorista de Anthony Joshua é detido após acidente fatal na Nigéria

O homem que dirigia o carro envolvido no acidente de trânsito que deixou o boxeador britânico Anthony Joshua ferido e matou outros dois passageiros no início da semana, na Nigéria, foi detido após deixar o hospital, informou a polícia à AFP nesta quinta-feira (1º).

O motorista, que sofreu apenas ferimentos leves, "está atualmente sob custódia em relação ao acidente de Anthony Joshua", disse Oluseyi Babaseyi, porta-voz da polícia do estado nigeriano de Ogun.

"A investigação está em andamento", acrescentou Babaseyi, indicando o caráter "confidencial" do processo.

Na última segunda-feira, o homem dirigia o veículo que levava Joshua e dois amigos, Latif Ayodele e Sina Ghami, quando colidiu com um caminhão que havia parado em uma rodovia movimentada entre as cidades de Lagos e Ibadan.

Segundo a polícia nigeriana e as autoridades do estado de Ogun, Ayodele e Ghami morreram no momento do impacto.

As investigações iniciais apontam que o veículo estava a uma velocidade superior à recomendada e que um pneu estourou antes do acidente.

Após deixar o hospital na quarta-feira, Anthony Joshua foi com sua mãe à funerária onde os corpos de seus amigos estavam sendo velados antes de serem repatriados para o Reino Unido.

