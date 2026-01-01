Tsitsipas revela que pensou em encerrar a carreira por problemas nas costas

O tenista grego Stefanos Tsitsipas revelou nesta quinta-feira (1º) que pensou seriamente encerrar sua carreira devido às dores constantes nas costas com as quais sofreu durante a temporada 2025.

Ex-número 3 do mundo e atualmente na 36ª posição do ranking da ATP, Tsitsipas está em Perth, na Austrália, para a disputa da United Cup.

Desde que foi eliminado na segunda rodada do US Open, em agosto, ele fez apenas dois jogos da Copa Davis. No entanto, se mostrou otimista com o tratamento médico que está fazendo.

"Minha principal preocupação era saber se poderia terminar um jogo", contou o grego de 27 anos, explicando que sofre com o problema há seis ou oito meses".

"Eu perguntava para mim mesmo se poderia fazer um jogo sem dor. Realmente tive medo depois da minha derrota no US Open (para o alemão Daniel Altmaier). Não consegui andar durante dois dias. Foi aí que avaliamos o rumo da carreira", lembrou.

Depois de ter consultado vários médicos, Tsitsipas se mostrou satisfeito com sua evolução atual. "Minha maior vitória para 2026 seria não ter que me preocupar em terminar os jogos".

Ele está treinando há cinco semanas sem sentir dores.

Tsitsipas se prepara mais uma vez para disputar a United Cup, competição mista por equipes que acontece há quatro anos em Perth e Sydney. Ele representará a Grécia ao lado de Maria Sakkari.

O time grego está no mesmo grupo de Japão, com Naomi Osaka, e Grã-Bretanha, liderada por Emma Raducanu.

