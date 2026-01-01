Assine
Internacional

Arábia Saudita executou mais de 350 pessoas em 2025, um recorde

01/01/2026 14:35

As autoridades da Arábia Saudita executaram 356 pessoas em 2025, segundo um balanço da AFP, um novo recorde no número de reclusos aos quais foi aplicada a pena de morte.

Analistas atribuem o aumento das execuções à atual "guerra contra as drogas". Muitos dos detidos nos últimos anos estão sendo executados agora após processos judiciais e condenações.

Segundo os dados oficiais de 2025 do governo foram executadas 243 pessoas apenas em casos relacionados com drogas.

Os dados de 2025 marcam o segundo ano consecutivo com recorde, depois que as autoridades executaram 338 pessoas em 2024.

A Arábia Saudita retomou as execuções por crimes relacionados com as drogas em 2022, após suspender por três anos as penas de morte em casos vinculados com narcóticos.

A maior economia do mundo árabe também é um dos maiores mercados de venda de captagon, uma droga sintética. 

Apesar da condenação de organizações internacionais, as autoridades sauditas asseguram que a pena de morte é necessária para manter a ordem pública e que só é aplicada após terem se esgotado todos os recursos.

Tópicos relacionados:

arabia-saudita direitos-humanos execucoes

