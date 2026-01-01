Sabalenka quer revanche da 'Batalha dos Sexos' contra Kyrgios

A número 1 do tênis feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka, disse nesta quinta-feira (1º) que quer disputar outro jogo da "Batalha dos Sexos" contra o australiano Nick Kyrgios para ter uma revanche.

Kyrgios, vice-campeão de Wimbledon em 2022, mas atualmente na 671ª posição do ranking da ATP, derrotou Sabalenka por 2 sets a 0 (duplo 6-3) no último domingo, em Dubai.

O jogo contou com regras especiais que dividiram os fãs. Em uma tentativa de limitar a vantagem de potência e velocidade de Kyrgios, o lado da quadra de Sabalenka era 9% menor. Além disso, cada jogador tinha apenas um serviço, ao invés dos dois habituais.

"Acho que faria isso de novo, definitivamente", disse a bielorrussa antes do WTA 500 de Brisbane, torneio que serve como preparação para o Aberto da Austrália.

"Eu adoro vingança e não gosto de deixar as coisas como estão", acrescentou a número 1 do mundo.

Para uma possível revanche, Sabalenka diz que preferiria um "formato diferente", com a quadra inteira e dois saques. "Isso equilibraria muito mais o nosso nível", afirmou.

"Antes da partida, eu não tinha me dado conta de que teria que me adaptar, e isso foi um pouco complicado para mim", admitiu. "Eu sempre digo que quando você perde, você aprende, e eu aprendi muito sobre o jogo dele [Kyrgios]", acrescentou.

O duelo foi alvo de críticas por sua suposta "motivação lucrativa" ou por contribuir pouco para o avanço do tênis feminino. Sabalenka, no entanto, defendeu a importância desse tipo de exibição.

"Acho que é realmente importante que o tênis se mantenha interessante, fresco, novo e divertido", disse a bielorrussa, que afirmou estar orgulhosa de sua atuação na partida.

"Estou feliz por ter conseguido desafiá-lo, fazê-lo trabalhar e fazê-lo se cansar física e mentalmente", disse ela. "Fiquei muito empolgada ao ver um homem se cansar e mesmo assim dar tudo de si. Foi uma experiência realmente incrível".

