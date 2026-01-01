Chelsea anuncia demissão do técnico Enzo Maresca

O Chelsea, atual quinto colocado do Campeonato Inglês, anunciou nesta quinta-feira (1º) a demissão do técnico Enzo Maresca.

O treinador italiano de 45 anos, que estava à frente da equipe desde junho de 2024, classificou os 'Blues' para a Liga dos Campeões em seu primeiro ano de trabalho, coroado com os títulos da Liga Conferência e da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

O time de Stamford Bridge começou bem a atual temporada, mas está em má fase há algumas semanas, com apenas uma vitória em seus sete últimos jogos da Premier League e caindo para a quinta posição, a 15 pontos do líder Arsenal.

Depois dessa vitória, no dia 13 de dezembro, sobre o Everton (2 a 0), Maresca reclamou da falta de apoio à equipe e a ele mesmo por parte da diretoria do clube.

Seu contrato ia até 2029, com opção de renovação por mais um ano.

"Com objetivos importantes ainda em disputa em quatro competições, incluindo a classificação para a Liga dos Campeões, Enzo e o clube acreditam que uma mudança dará à equipe melhores chances de retomar o rumo certo na temporada", escreveu o Chelsea em seu comunicado.

A imprensa britânica aponta Liam Rosenior entre os favoritos a assumir o cargo. O inglês de 41 anos dirige atualmente o Strasbourg, da França, que tem o mesmo proprietário (o consórcio americano BlueCo) que o Chelsea.

