Incêndio destrói igreja em Amsterdã durante celebrações de Ano Novo

01/01/2026 09:52

Um incêndio destruiu, nesta quinta-feira (1º), uma igreja do século XIX em Amsterdã durante as celebrações conturbadas de Ano Novo nos Países Baixos, com duas mortes por fogos de artifício e vários atos violentos contra a polícia.

As chamas eclodiram durante a madrugada na igreja Vondelkerk, de 1872. A torre de 50 metros de altura desabou e o teto sofreu graves danos, mas as autoridades esperam que a estrutura permaneça intacta. 

Até o momento, a causa do incêndio é desconhecida. Por outro lado, a presidente do sindicato da polícia holandesa, Nine Kooiman, denunciou uma onda de "violência sem precedentes" contra a polícia e os serviços de emergência durante a celebração de Ano Novo. 

Kooiman disse ter sido atingida três vezes por fogos de artifício em Amsterdã e, na cidade de Breda, várias pessoas lançaram coquetéis molotov contra os agentes. 

Além disso, duas pessoas, um menor de 17 anos e um homem de 38, morreram em acidentes com fogos de artifício, e outras três ficaram gravemente feridas.

Também foram registradas duas mortes no oeste da Alemanha, em Bielefeld, pelo uso de artefatos pirotécnicos artesanais durante as comemorações de Ano Novo.

Os dois jovens de 18 anos "ativaram de maneira descontrolada artefatos pirotécnicos que eles mesmos fabricaram" e "sofreram ferimentos mortais no rosto", segundo a polícia local.

