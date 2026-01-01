Rússia acusa Ucrânia de ataque com pelo menos 20 mortos na região de Kherson
compartilheSIGA
A Rússia acusou, nesta quinta-feira (1º), o exército de Kiev de ter realizado um ataque noturno com drones na parte da região ucraniana de Kherson controlada por Moscou, deixando pelo menos 20 mortos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Comitê de Investigação russo indicou em comunicado que um ataque "maciço" de drones ucranianos atingiu uma cafeteria na localidade de Jorly.
O governador da região meridional de Kherson nomeado por Moscou, Vladimir Saldo, afirmou no Telegram que pelo menos 24 pessoas morreram e que "dezenas" ficaram feridas, e também publicou fotos nas quais é possível ver corpos carbonizados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/bfi/jvb/dbh/yr