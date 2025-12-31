Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Ataques dos EUA contra embarcações de supostos traficantes deixam 3 mortos (Exército)

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/12/2025 20:14

compartilhe

SIGA

O Exército americano anunciou nesta quarta-feira (31) que três pessoas morreram em ataques contra três embarcações supostamente utilizadas pelo narcotráfico em águas internacionais, elevando para ao menos 110 o número de mortos em uma ofensiva que, segundo Washington, combate o transporte de narcóticos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Comando Sul dos Estados Unidos (Southcom), responsável pelas forças americanas que operam nas Américas Central e do Sul, disse que os ataques tinham como alvo "três embarcações do narcotráfico que viajavam em comboio". As três pessoas mortas estavam em uma mesma embarcação.

A localização exata dos ataques não foi informada de imediato. Ataques prévios ocorreram no Caribe ou no Pacífico Oriental.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sst/msp/atm/mvl/rpr

Tópicos relacionados:

ataque eua narcotrafico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay