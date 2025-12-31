Assine
Separatistas do sul do Iêmen dizem estar decididos a restabelecer um Estado

31/12/2025 16:23

Os separatistas do Conselho de Transição do Sul (CTS), que se apoderaram de amplos territórios no Iêmen nas últimas semanas, estão "decididos" a restabelecer um Estado no sul do país, afirmou seu porta-voz nesta quarta-feira (31) à AFP.

A ofensiva relâmpago do movimento, apoiado pelos Emirados Árabes Unidos, aconteceu em um país já devastado por mais de uma década de guerra civil entre o governo apoiado por uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita e os rebeldes huthis respaldados pelo Irã.

Apesar dos bombardeios aéreos voltados às suas posições e as exigências de Riade para que se retire, o CTS garante que manterá suas posições e reforçará seu controle sobre o território.

"O que aconteceu recentemente fez com que os habitantes do sul ficassem ainda mais decididos, psicológica e emocionalmente, a restabelecer o Estado", declarou à AFP o porta-voz do CTS, Anwar al Tamimi, em referência à República Democrática e Popular, independente entre 1967 e 1990.

"Quando chegar o momento oportuno, estaremos preparados para restaurar nosso Estado. As circunstâncias vão determinar se isto vai acontecer a longo ou médio prazo, ou de maneira imediata", acrescentou.

A Arábia Saudita, potência regional e principal apoio do governo iemenita, instou diversas vezes o CTS a se retirar dos territórios conquistados recentemente, particularmente nas áreas situadas ao longo de sua fronteira sul, e realizou ataques aéreos contra suas posições.

