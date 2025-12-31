Assine
Rodri pode voltar de lesão no próximo jogo do City, anuncia Guardiola

O volante espanhol Rodri, do Manchester City, afastado dos gramados desde o início de novembro devido a uma lesão na coxa, pode voltar no jogo contra o Sunderland, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês, anunciou o técnico Pep Guardiola nesta quarta-feira (31).

Depois de ter sido relacionado no último sábado para enfrentar o Nottingham Forest (vitória do City por 2 a 1), Rodri "poderá jogar alguns minutos" nesta quinta-feira contra os 'Black Cats', disse Guardiola em entrevista coletiva.

"Rodri está de volta", declarou o treinador dos 'Citizens', que também falou sobre o possível retorno do atacante belga Jeremy Doku.

"Em termos de elenco, não estamos no nosso melhor agora, para um calendário tão apertado", lamentou Guardiola.

O Manchester City ocupa a vice-liderança do Campeonato Inglês com 40 pontos, cinco atrás do líder Arsenal, que na terça-feira goleou o Aston Villa (3º, 39 pts) por 4 a 1.

