Zohran Mamdani assume a Prefeitura de Nova York sob a sombra de Trump

O democrata Zohran Mamdani, jovem promessa da esquerda americana, se prepara, nesta quarta-feira (31), para ser empossado prefeito de Nova York, um cargo que certamente o colocará em rota de colisão com o presidente republicano Donald Trump.

Após a meia-noite, enquanto dezenas de milhares de pessoas estiverem comemorando a chegada de 2026 na Times Square, Mamdani prestará juramento na Old City Hall, uma histórica estação do metrô em desuso de Manhattan.

A escolha do local, uma obra-prima arquitetônica, não é casual: reflete seu compromisso com a classe trabalhadora, informou seu gabinete, depois que o democrata de 34 anos fez campanha com a promessa de reduzir o custo de vida crescente na cidade.

Mas está em aberto se Mamdani, praticamente desconhecido há um ano, conseguirá cumprir seu programa ambicioso, que prevê o congelamento dos aluguéis, creches infantis e ônibus públicos gratuitos.

O que Trump fizer poderia ser um fator decisivo. O presidente republicano, também nova-iorquino, tem feito críticas reiteradas a Mamdani, mas ambos tiveram um encontro surpreendentemente cordial na Casa Branca em novembro.

"Não poderia ter sido melhor da perspectiva de Mamdani", opinou Lincoln Mitchell, analista político e professor da Universidade de Columbia.

Mas ele advertiu que a relação pode azedar rapidamente.

Um possível foco de tensão seriam as operações migratórias de Trump, enquanto Mamdani - de origem indiana e que será o primeiro prefeito muçulmano de Nova York - prometeu proteger as comunidades de imigrantes.

Antes das eleições de 4 de novembro, o presidente também ameaçou cortar o financiamento federal para Nova York se Mamdani vencesse, chamando o então candidato de "comunista lunático". Já como prefeito eleito, Mamdani disse acreditar que Trump é fascista.

- Festa de rua -

Mamdani vai iniciar seu mandato de quatro após após prestar juramento perante a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que condenou Trump por fraude em 2024.

Depois, ao meio-dia de quinta-feira, haverá outra cerimônia de posse na Prefeitura, presidida por duas personalidades da esquerda americana, o senador Bernie Sanders e a congressista Alexandria Ocasio-Cortez, na presença de 4.000 convidados.

Além disso, a equipe de Mamdani organizou áreas de visualização do ato nas ruas, em uma grande festa de rua.

Após assumir o cargo, o novo prefeito se mudará do apartamento que aluga no Queens para a luxuosa residência oficial em Manhattan, segundo disse, por motivos de segurança.

Nascido em Uganda em uma família de origem indiana, Mamdani se mudou para Nova York aos sete anos e teve uma educação de elite, com uma trajetória relativamente breve na política: foi legislador pelo estado de Nova York antes de ser eleito prefeito.

Para compensar sua falta de experiência, ele se cerca de assessores de prefeitos anteriores e do governo do ex-presidente Joe Biden. Também abriu diálogo com líderes empresariais.

Defensor da causa palestina e muito crítico de Israel, Mamdani precisará tranquilizar a comunidade judaica em relação à sua liderança inclusiva. Recentemente, uma colaboradora renunciou a acompanhá-lo na Prefeitura após vir à tona tinha publicado tuítes antissemitas anos atrás.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rh-bjt/msp/lb/ad/nn/mvv/yr