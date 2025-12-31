Israel começa a demolir 25 prédios em campo de refugiados na Cisjordânia
Retroescavadeiras israelenses começaram a demolir, nesta quarta-feira (31), 25 prédios residenciais em um campo de refugiados palestinos, uma operação destinada a erradicar grupos armados em áreas do norte da Cisjordânia, segundo o exército.
Os edifícios, que abrigavam cerca de cem famílias, ficam no campo de Nur Shams, um local marcado frequentemente por confrontos entre combatentes palestinos e forças israelenses.
Retroescavadeiras e guindastes do exército israelense derrubaram as estruturas nas primeiras horas desta quarta-feira, levantando nuvens de poeira, constatou um jornalista da AFP.
"No âmbito das atividades contínuas de contraterrorismo realizadas pelas forças de segurança israelenses", o exército "ordenou a demolição de várias estruturas devido a uma necessidade operacional clara e necessária", declarou a força à AFP.
Dezenas de milhares de palestinos foram deslocados no norte deste território ocupado desde que Israel lançou ali, em 21 de janeiro, a vasta operação Muro de Ferro, qualificada como "antiterrorista".
O campo de Nur Shams é um dos três atingidos por esta operação, juntamente com os de Tulkarem e Jenin.
"Inclusive um ano depois do início das operações do exército israelense na área, as forças seguem localizando munições, armas e artefatos explosivos usados por organizações terroristas, que põem os soldados em risco", assegurou o exército.
Os campos de refugiados palestinos na Cisjordânia foram criados após a primeira guerra árabe-israelense para acolher parte dos cerca de 750.000 árabes da Palestina que fugiram ou foram expulsos do que hoje é Israel no momento de sua criação, em 1948.
Com o tempo, estes acampamentos se transformaram em bairros populosos e autônomos. Os habitantes transmitem sua condição de refugiados de geração para geração.
Muitos residentes consideram que Israel quer destruir a própria ideia dos acampamentos e transformá-los em bairros comuns de cidades vizinhas, a fim de eliminar a questão dos refugiados.
Israel ocupa a Cisjordânia desde 1967.
