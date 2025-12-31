Assine
Mbappé sofre entorse no joelho e ficará afastado por pelo menos 3 semanas

31/12/2025 12:15

O atacante francês Kylian Mbappé, do Real Madrid, sofreu uma entorse no joelho e ficará afastado por pelo menos três semanas, informou à AFP uma fonte próxima ao jogador, antes do anúncio do clube, nesta quarta-feira (31).

"Após os exames realizados hoje em Kylian Mbappé pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticada uma entorse no joelho esquerdo. Pendente de evolução", informou o clube merengue em um breve comunicado.

A fonte próxima ao jogador afirmou à AFP que Mbappé está com dores no ligamento externo do joelho.

O francês, artilheiro do Real Madrid nesta temporada, deve ficar fora de vários jogos do Campeonato Espanhol, mas em especial da Supercopa da Espanha, que será disputada na semana que vem (de 7 a 11 de janeiro), na Arábia Saudita.

Ele também é dúvida para o jogo contra o Monaco no dia 20 de janeiro, pela Liga dos Campeões.

Desde o início da temporada, Mbappé vem sendo a principal peça ofensiva do Real Madrid.

No dia 20 de dezembro, o astro da seleção francesa igualou o recorde de Cristiano Ronaldo (2013) de número de gols marcados (59) em um mesmo ano pelo clube.

