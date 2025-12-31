Rússia acredita em vitória, diz Putin em discurso de fim de ano
compartilheSIGA
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou em seu discurso de Ano Novo nesta quarta-feira (31) que seu país acredita na vitória na Ucrânia, onde lançou uma ofensiva de grande escala há quatro anos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em meio aos esforços dos Estados Unidos para pôr fim ao conflito, o mandatário russo conclamou seus cidadãos a "apoiar os heróis" que combatem no país vizinho.
"Confiamos em vocês e em nossa vitória", assegurou em seu discurso transmitido na península de Kamchatka, a região mais oriental da Rússia e a primeira a entrar em 2026.
Também desejou um feliz Ano Novo aos "combatentes e comandantes" na Ucrânia: "Milhões de pessoas em toda a Rússia, acreditem, pensam em vocês", afirmou.
Este é o quarto Ano Novo russo desde o início desta ofensiva, que tem um alto custo humano. As baixas militares em ambos os lados são estimadas em dezenas ou centenas de milhares.
O dia 31 de dezembro também marca o 26º aniversário da chegada de Putin ao poder. Ele se tornou presidente da Rússia na véspera de Ano Novo de 1999, quando Boris Yeltsin renunciou.
O discurso televisivo de Ano Novo é uma tradição destas festas na Rússia, iniciada pelo dirigente soviético Leonid Brejnev, que milhões de pessoas acompanham de suas casas e é transmitido pela televisão estatal pouco antes da meia-noite.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
bur/dbh/mab/yr