Rússia acredita em vitória, diz Putin em discurso de fim de ano

31/12/2025 11:03

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou em seu discurso de Ano Novo nesta quarta-feira (31) que seu país acredita na vitória na Ucrânia, onde lançou uma ofensiva de grande escala há quatro anos.

Em meio aos esforços dos Estados Unidos para pôr fim ao conflito, o mandatário russo conclamou seus cidadãos a "apoiar os heróis" que combatem no país vizinho. 

"Confiamos em vocês e em nossa vitória", assegurou em seu discurso transmitido na península de Kamchatka, a região mais oriental da Rússia e a primeira a entrar em 2026. 

Também desejou um feliz Ano Novo aos "combatentes e comandantes" na Ucrânia: "Milhões de pessoas em toda a Rússia, acreditem, pensam em vocês", afirmou.

Este é o quarto Ano Novo russo desde o início desta ofensiva, que tem um alto custo humano. As baixas militares em ambos os lados são estimadas em dezenas ou centenas de milhares. 

O dia 31 de dezembro também marca o 26º aniversário da chegada de Putin ao poder. Ele se tornou presidente da Rússia na véspera de Ano Novo de 1999, quando Boris Yeltsin renunciou.

O discurso televisivo de Ano Novo é uma tradição destas festas na Rússia, iniciada pelo dirigente soviético Leonid Brejnev, que milhões de pessoas acompanham de suas casas e é transmitido pela televisão estatal pouco antes da meia-noite.

