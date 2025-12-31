Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Turquia amplia campanha contra Estado Islâmico com 125 detenções

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
31/12/2025 08:55

compartilhe

SIGA

O ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, anunciou nesta quarta-feira (31) a detenção de 125 pessoas supostamente associadas ao grupo Estado Islâmico, após várias operações de Ancara contra pessoas suspeitas de afiliação a esta organização jihadista.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em sua conta na rede social X, o ministro afirmou que 125 suspeitos foram presos "em operações simultâneas realizadas esta manhã em 25 províncias" do país. 

Desde a semana passada, as autoridades turcas anunciaram a prisão de quase 600 pessoas ligadas ao grupo jihadista.

Na segunda-feira, as forças de segurança efetuaram uma operação em Yalova, uma cidade próxima de Istambul, contra supostos membros do EI, na qual morreram três policiais. 

Seis suspeitos de pertencerem a este grupo, todos de nacionalidade turca, também faleceram após horas de confrontos com as forças de segurança.

Na última quinta-feira, o procurador de Istambul alertou para "informações que indicavam que a organização terrorista EI estava planejando ataques durante as celebrações de Natal e Ano Novo". 

A Turquia, que tem uma fronteira de 900 quilômetros com a Síria, teme infiltrações deste grupo jihadista, que continua ativo no país vizinho.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

fo/hmw/bfi/dbh/arm/yr

Tópicos relacionados:

ei policia turquia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay