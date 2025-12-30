Assine
Ataques russos no sul da Ucrânia deixam 4 feridos, incluindo 3 crianças

30/12/2025 23:35

Quatro pessoas, entre elas três crianças, ficaram feridas na madrugada desta quarta-feira (31, data local) em ataques russos a Odessa, no sul da Ucrânia, informou no Telegram Serhiy Lisak, chefe da administração militar dessa cidade portuária.

"Drones atacaram infraestruturas residenciais, logísticas e energéticas em nossa região", afirmou no Telegram Oleh Kiper, chefe da administração militar regional, ao detalhar que os ataques danificaram edifícios e provocaram incêndios.

Dois meninos, de 8 e 14 anos, e um bebê de 7 meses ficaram feridos. Um homem de 42 anos está em estado grave, segundo Lisak.

Os ataques ocorrem em meio ao aumento das tensões entre Kiev e Moscou, apesar das declarações americanas e ucranianas que sinalizam avanços nas discussões por um acordo para deter a invasão russa de Ucrânia.

Na terça-feira, o presidente ucraniano Volodimir Zelensky anunciou uma reunião em 6 de janeiro em Paris com governantes de países aliados, depois de outro encontro em 3 de janeiro na Ucrânia com assessores de segurança de países que apoiam Kiev.

ms/roc/mas/cr/rpr

