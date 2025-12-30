Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

TSMC inicia produção em massa de semicondutores avançados 2nm

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/12/2025 22:23

compartilhe

SIGA

A gigante tecnológica de Taiwan TSMC iniciou a produção em massa de semicondutores avançados de 2 nanômetros (nm), que abrem as portas para um desempenho superior da inteligência artificial, anunciou a empresa nesta quarta-feira (31, data local).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A tecnologia de 2nm (N2) da TSMC iniciou a produção em série no quarto trimestre de 2025, como previsto", informou o grupo em seu site. 

Os chips serão "a tecnologia mais avançada da indústria de semicondutores em termos de densidade e eficiência energética", destacou.

A TSMC é a maior fabricante mundial de semicondutores, que são usados em uma série de itens, desde smartphones até mísseis. 

A empresa tem entre seus clientes a Nvidia e a Apple, que destinaram bilhões de dólares à aquisição de semicondutores, servidores e centros de dados.

Mais da metade dos semicondutores do mundo e quase todos os mais avançados, usados na tecnologia de inteligência artificial, são fabricados em Taiwan.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

joy-amj/abs/mas/cr/lb

Tópicos relacionados:

chips ia semicondutores taiwan tecnologia tsmc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay