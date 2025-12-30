Assine
Nikola Jokic desfalcará Denver Nuggets por pelo menos 4 semanas

30/12/2025 18:48

O astro do Denver Nuggets, Nikola Jokic, ficará afastado por pelo menos quatro semanas, informou a franquia do Colorado nesta terça-feira (30), em uma primeira estimativa desde a lesão no joelho do jogador sérvio, que em um primeiro momento gerou temores de um problema muito mais sério.

"Nikola Jokic sofreu uma hiperextensão no joelho esquerdo (...) será reavaliado em quatro semanas", escreveram os Nuggets.

O pivô de 30 anos, que disputa seu quarto troféu de MVP da NBA, se lesionou durante a derrota para o Miami Heat por 147 a 123 na segunda-feira.

Jokic levou um pisão de seu companheiro de equipe Spencer Jones em uma ação defensiva dos Nuggets.

As imagens do gigante sérvio se contorcendo de dor no chão acenderam o alerta na equipe do Colorado, atualmente terceira colocada da Conferência Oeste.

O Denver Nuggets está sofrendo com várias lesões nesta temporada. ALém de Jokic, também estão no departamento médico Aaron Gordon e Christian Braun, duas peças que foram fundamentais no título de 2023, assim como Cameron Johnson, principal contratação de 2025.

Até agora, Jokic tinha uma média de 29.6 pontos, 12.2 rebotes e 11 assistências, um ritmo que o coloca entre os favoritos ao prêmio de MVP.

A dúvida agora é se ele conseguirá atingir a marca de 65 jogos disputados na temporada regular (do total de 82), requisito para ser elegível ao troféu de MVP.

