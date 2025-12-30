Sede da AFA é alvo de buscas em investigação sobre sonegação fiscal

A polícia fez buscas na sede da Associação do Futebol Argentino (AFA), em Buenos Aires, nesta terça-feira (30), em uma investigação sobre suposta sonegação fiscal por parte uma empresa ligada à entidade.

A operação se soma a outras semelhantes realizadas nas últimas semanas na sede da AFA, em outro caso que investiga uma instituição financeira ligada à federação, também por supostos crimes fiscais.

A AFA denunciou ser vítima de uma "campanha de difamação" em meio a uma disputa com um empresário para organizar jogos amistosos da seleção argentina.

Além disso, a federação afirmou que esse empresário, que impulsionou a denúncia, conta com "a anuência do governo nacional, mais precisamente do ministro da Justiça, [Mariano] Cúneo Libarona".

Nesta terça-feira, o departamento de investigações federais realizou buscas nos escritórios da AFA no centro da capital argentina e também na sede que a organização possui em Ezeiza, 30 quilômetros ao sul, o complexo esportivo onde a seleção nacional treina.

A justiça está investigando a empresa TourProdenter por suposta sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, alegando que a mesma firmou contratos bilionários com a AFA.

Uma investigação paralela também está apurando se uma instituição financeira ligada à entidade esportiva, Sur Finanzas, cometeu crimes fiscais. A sede da Sur Finanzas foi alvo de diversas buscas e apreensões nas últimas semanas.

A casa do proprietário da TourProdenter, em um bairro residencial ao norte de Buenos Aires, também foi alvo de operações, e ele foi proibido de deixar o país.

Os detalhes do caso estão sendo mantidos em sigilo.

A AFA, com base em seu estatuto, é contra a transformação dos clubes de futebol, que na Argentina são associações sem fins lucrativos, em sociedades anônimas desportivas (SADs, modelo equivalente ao das SAFs no Brasil), uma mudança apoiada pelo presidente do país, Javier Milei.

