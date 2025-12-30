Fifa estuda mudança na regra do impedimento para deixar jogo 'mais atrativo'

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, presente na World Sports Summit de Dubai, nesta terça-feira (30), abriu a possibilidade de haver uma mudança na regra do impedimento com o objetivo de tornar o jogo "mais atrativo".

"Continuamos analisando como as regras podem evoluir para tornar o jogo mais ofensivo, mais atrativo", explicou Infantino, enfatizando que "as interrupções do jogo devem ser reduzidas ao mínimo".

"Estamos analisando a regra do impedimento, que evoluiu ao longo dos anos e que atualmente exige que o atacante esteja à frente do último defensor ou na mesma linha", afirmou Infantino.

"Talvez no futuro", o jogador precise estar "completamente à frente para que seja impedimento", acrescentou. Em outras palavras, o atacante não estaria impedido se estivesse com uma perna ou um braço à frente do penúltimo defensor adversário.

Esta mudança conta com o apoio do francês Arsène Wenger, ex-técnico do Arsenal e atual diretor de desenvolvimento do futebol na Fifa.

O projeto, que já foi testado em competições de categorias de base, terá que ser aprovado pela International Football Association Board (Ifab), órgão que regulamenta as regras do futebol, cuja reunião anual está marcada para o dia 20 de janeiro, em Londres.

Só depois do aval da Ifab a regra poderia ser implementada pela Fifa.

Embora pareça improvável que a mudança seja aplicada na Copa do Mundo de 2026, o jornal esportivo espanhol AS aponta que ela pode entrar em vigor da próxima temporada europeia, no segundo semestre do ano que vem.

