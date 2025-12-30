Assine
Separatistas do Iêmen se recusam a sair após ataques sauditas

30/12/2025 12:42

Os separatistas iemenitas rejeitaram, nesta terça-feira (30), os apelos da coalizão liderada pela Arábia Saudita para que se retirassem, poucas horas após ataques a um suposto carregamento de armas em um porto sob seu controle. 

O país mais pobre da Península Arábica está mergulhado em uma guerra devastadora desde 2014 entre o governo (uma fusão de grupos, incluindo facções separatistas) e os rebeldes huthis, apoiados pelo Irã. 

Antes do anúncio dos separatistas, os Emirados Árabes Unidos anunciaram a retirada de suas forças restantes do Iêmen, depois que a Arábia Saudita estabeleceu um prazo de 24 horas para sua partida. 

"Não se trata de sair. É irracional pedir ao dono de uma terra que a abandone. A situação exige que permaneçamos e fortaleçamos nossa posição", disse à AFP Anwar Al-Tamimi, porta-voz do Conselho de Transição do Sul (STC, na sigla em inglês). 

"Estamos em posição defensiva e qualquer movimento contra as nossas forças será recebido com uma resposta das nossas forças", acrescentou. 

O porta-voz afirmou que a Arábia Saudita mobilizou cerca de 20.000 membros das forças de segurança ao longo de sua fronteira, perto de posições controladas pelo STC. 

O Iêmen decretou estado de emergência nesta terça-feira diante do avanço de grupos separatistas no sul, o que complica ainda mais a longa guerra no país, que envolve diversas potências regionais, incluindo Arábia Saudita, Irã e Emirados Árabes Unidos.

