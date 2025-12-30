Assine
Eurostar retoma serviços de trem através do túnel do Canal da Mancha

A Eurostar anunciou, nesta terça-feira (30), que retomará os serviços de trem após suspender todas as viagens entre Londres, Paris, Amsterdã e Bruxelas por várias horas devido a um problema técnico no túnel sob o Canal da Mancha.

"Como o Eurotúnel foi parcialmente reaberto, começaremos a retomar os serviços. O problema com o fornecimento elétrico persiste e recomendamos fortemente que todos os nossos passageiros adiem suas viagens para outra data", afirmou a empresa em comunicado em seu site.

