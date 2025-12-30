Técnico da Costa do Marfim se mostra favorável à realização da Copa Africana a cada 4 anos

O técnico da Costa do Marfim, Emerse Faé, disse em entrevista à AFP nesta terça-feira (30) que a realização da Copa Africana de Nações (CAN) a cada quatro anos pode ser "algo positivo", desde que isso ajude a desenvolver o futebol no continente.

Na véspera do início da CAN 2025 no Marrocos, Patrice Motsepe, presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), anunciou que o torneio passará a ser realizado a cada quatro anos, e não a cada dois, a partir de 2028.

A mudança, afirmou Motsepe, tem como objetivo harmonizar o calendário mundial do futebol.

O anúncio do novo calendário do torneio suscitou várias criticas entre figuras do futebol africano, que consideram que a CAF está se curvando à Fifa e aos poderosos clubes europeus que precisam ceder seus jogadores a cada dois anos por mais de um mês.

Faé considerou que a mudança "pode ser algo positivo se, juntamente com isso, forem tomadas medidas para o desenvolvimento do futebol africano".

O treinador foi campeão da última CAN, em 2023, quando assumiu a seleção marfinense em plena competição, que os 'Elefantes' disputaram em casa.

"Hoje temos a sorte de contar com melhores infraestruturas na África, de ter equipes mais estruturadas, melhores jogadores, dos quais a maioria joga pelos melhores clubes europeus", explicou Faé.

"A CAN a cada quatro anos permitirá ter uma grande competição a cada dois anos, com a Copa da África e a Copa do Mundo. Mas, sem dúvida, é necessária outra grande competição no estilo da Liga das Nações da Europa, como está previsto", afirmou.

De fato, Patrice Motsepe anunciou a criação desta nova competição anual a partir de 2029.

A Costa do Marfim está classificada para as oitavas de final da CAN 2025, antes de seu último jogo da fase de grupos, contra o Gabão, nesta quarta-feira (31).

