Internacional

Aos 58 anos, atacante japonês Kazuyoshi Miura assina com novo clube

AFP
AFP
30/12/2025 11:57

O atacante japonês Kazuyoshi Miura, de 58 anos, anunciou, nesta terça-feira (30), que continuará sua carreira como jogador no Fukushima United, da terceira divisão do Japão.

"Minha paixão pelo futebol não mudou, independentemente da idade", afirmou Miura em comunicado do clube, ao qual chega procedente do Yokohama FC (2ª divisão) por empréstimo.

Apelidado de "King Kazu", o veterano atacante, que completará 59 anos em fevereiro, defendeu na temporada passada o Atlético Suzuka, da quarta divisão japonesa, também cedido pelo Yokohama FC.

Miura começou sua carreira no Brasil, onde chegou aos 15 anos, na década de 1980. Por aqui, defendeu por clubes como Santos, Palmeiras e Coritiba, entre outros.

Também teve passagens por times da Itália, da Croácia, da Austrália e de Portugal.

Um dos jogadores mais conhecidos da Ásia nos anos 1990, "King Kazu" contribuiu para deixar o futebol japonês mais conhecido ao redor do mundo no lançamento da J-League, o primeiro campeonato profissional do país, em 1993.

Sua estreia pela seleção japonesa foi em 1990. No total, foram 55 gols em 89 jogos com os 'Samurais Azuis'.

