Internacional

Turquia prende 357 pessoas em operação contra o Estado Islâmico

30/12/2025 11:32

As forças de segurança da Turquia prenderam 357 pessoas em operações realizadas em 21 províncias contra a organização Estado Islâmico (EI), anunciou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, nesta terça-feira (30). 

A operação ocorreu um dia após uma ação contra o EI no noroeste da Turquia, que resultou na morte de três policiais. 

"Durante operações simultâneas realizadas nesta manhã por nossas forças policiais em 21 províncias, prendemos 357 suspeitos vinculados ao EI. (...) Nunca demos a menor chance àqueles que tentam colocar este país de joelhos por meio do terrorismo", declarou o ministro no X. 

Após a operação de segunda-feira, um confronto entre a polícia e membros do EI durou várias horas e resultou na morte de seis membros do grupo, todos cidadãos turcos.

Na última quinta-feira, o procurador de Istambul ordenou a prisão de 137 suspeitos de pertencerem ao EI "após relatos de que a organização terrorista EI estaria planejando ataques durante as comemorações de Natal e Ano Novo". 

A Turquia, que compartilha uma fronteira de 900 quilômetros com a Síria, teme a infiltração do grupo jihadista, que permanece ativo no país vizinho.

