Eurostar suspende viagens entre Londres, Paris, Amsterdã e Bruxelas
A companhia ferroviária Eurostar anunciou nesta terça-feira (30) a suspensão de todas as viagens entre Londres, Paris, Amsterdã e Bruxelas até novo aviso, após um incidente técnico no túnel sob o Canal da Mancha.
"Houve um problema de alimentação de energia elétrica no túnel sob o Canal da Mancha, seguido da parada de um 'shuttle' no túnel", explicou uma porta-voz da Eurostar à AFP, "o que significa que todas as viagens com origem ou destino a Londres estão suspensas até novo aviso, enquanto aguardamos uma solução".
