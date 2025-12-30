Assine
Presidente de Belarus anuncia indulto a 20 presos políticos

AFP
AFP
Repórter
30/12/2025 08:57

O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, assinou um decreto para indultar 22 pessoas, sendo 20 presos políticos, em razão da “proximidade do Ano Novo”, informou a Presidência nesta terça-feira(30). 

O indulto é divulgado após o presidente americano, Donald Trump, ter incentivado Belarus a libertar presos políticos em troca da suspensão ou redução das sanções de Washington contra esse aliado de Moscou. 

Em dezembro, mais de 100 presos foram soltos e imediatamente transferidos para a Ucrânia e a Lituânia, entre eles o ativista Ales Bialiatski, um dos vencedores do Prêmio Nobel da Paz de 2022, e duas figuras da oposição, Maria Kolesnikova e Viktor Babariko. 

Entre as 15 mulheres e sete homens que serão libertados, 20 foram condenados “por crimes de caráter extremista”, a tipificação para quem se opõe ao presidente, no poder desde 1994. 

Lukashenko, de 71 anos, reprimiu vários movimentos de protesto. No mais importante, em 2020 e 2021, milhares de bielorrussos se uniram contra sua reeleição, considerada fraudulenta. 

O indulto presidencial é concedido por “motivos humanitários e no interesse das famílias”, segundo a Presidência, que não divulgou os nomes dos beneficiários. 

Segundo a ONG bielorrussa de defesa dos direitos humanos Viasna, há mais de mil presos políticos no país, entre eles o histórico opositor Mikola Statkevich, libertado em setembro mas detido novamente por se recusar a deixar o país.

