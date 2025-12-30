Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Rússia endurecerá postura nas negociações com a Ucrânia após suposto ataque contra residência de Putin

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
30/12/2025 07:22

compartilhe

SIGA

A Rússia anunciou nesta terça-feira (30) que sua postura nas negociações sobre o conflito na Ucrânia sofrerá um "endurecimento", após acusar Kiev de atacar uma residência do presidente Vladimir Putin com drones, embora tenha se recusado a apresentar evidências.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"As consequências se traduzirão em um endurecimento da postura de negociação da Federação da Rússia", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, em sua entrevista coletiva diária.

"Não acredito que deva haver qualquer evidência de que um ataque em larga escala com drones tenha sido executado e que, graças ao trabalho bem coordenado do sistema de defesa aérea, foi derrubado", afirmou, após a exigência de Kiev para que Moscou apresentasse indícios da suposta agressão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/jhb/arm/sag/fp

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia politica russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay