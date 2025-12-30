Ucrânia diz que não há 'evidência plausível' de suposto ataque contra residência de Putin
A Rússia não apresentou "evidência plausível" para apoiar sua alegação de que a Ucrânia executou um ataque em larga escala com drones contra uma das residências do presidente Vladimir Putin, afirmou o chanceler ucraniano nesta terça-feira (30).
"Quase um dia se passou e a Rússia ainda não apresentou nenhuma evidência plausível para suas acusações sobre o suposto 'ataque da Ucrânia à residência de Putin'. E não apresentarão. Porque não há nenhuma. Nenhum ataque do tipo aconteceu", afirmou o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiga, na rede social X.
