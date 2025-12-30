Índia afirma que superou Japão como quarta economia mundial

O governo da Índia afirma em sua revisão econômica de fim de ano que o país superou o Japão como a quarta maior economia do mundo, embora com um PIB per capita muito inferior.

A confirmação oficial depende do cálculo final do PIB anual, que será publicado em 2026, mas o Fundo Monetário Internacional (FMI) sugere que a Índia deve superar o Japão no próximo ano.

As autoridades do país de maior população do mundo também acreditam que a Índia vai superar a Alemanha nos próximos três anos e, assim, assumirá a terceira posição entre as maiores economias do planeta, atrás dos Estados Unidos e da China.

"A Índia está entre as grandes economias com crescimento mais rápido no mundo e está bem posicionada para manter o impulso", destaca a revisão econômica do governo publicada na noite de segunda-feira (29).

"Com um PIB avaliado em 4,18 trilhões de dólares (23,2 trilhões de reais), a Índia superou o Japão como a quarta economia mundial e está a caminho de desbancar a Alemanha do terceiro posto nos próximos dois anos e meio ou três anos, com um PIB previsto de 7,3 trilhões de dólares (40 trilhões de reais) em 2030", afirma o documento do governo.

As projeções do FMI para 2026 calculam um PIB de 4,51 trilhões de dólares (R$ 25,12 trilhões) para a Índia, acima dos 4,46 trilhões (R$ 24,8 trilhões) previstos para o Japão.

A avaliação otimista de Nova Délhi persiste, apesar das preocupações econômicas causadas pela imposição de tarifas elevadas por parte dos Estados Unidos devido às compras indianas de petróleo russo.

O governo indiano ressalta que o crescimento reflete "resiliência em meio a persistentes incertezas no comércio global".

Mas outras medições oferecem uma perspectiva menos alentadora.

A Índia, que superou a China como a nação mais populosa em 2023, apresenta um PIB per capita de 2.694 dólares (15.000 reais) em 2024, segundo os dados mais recentes do Banco Mundial.

O número é 12 vezes menor que o japonês (32.487 dólares, 180.900 reais) e 20 vezes menor que o da Alemanha (56.103 dólares, 312.400 reais).

Além disso, mais de 25% dos 1,4 bilhão de habitantes da Índia têm entre 10 e 26 anos, mas o país enfrenta dificuldades para gerar empregos bem remunerados para milhões de jovens recém-formados.

A Índia virou a quinta economia do mundo em 2022, quando seu PIB superou o de seu ex-colonizador, Reino Unido, segundo os números do FMI.

