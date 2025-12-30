Coalizão liderada pela Arábia Saudita ataca carregamento de armas destinado ao Iêmen
Uma coalizão liderada pela Arábia Saudita anunciou um ataque, nesta terça-feira (30), contra uma grande quantidade de armas e veículos de combate destinados às forças separatistas, que estavam sendo descarregados de navios procedentes dos Emirados Árabes Unidos (EAU) em um porto do Iêmen.
Nas últimas semanas, o Conselho de Transição do Sul (CTS), uma força apoiada pelos EAU que tenta reviver o antigo Estado independente do Iêmen do Sul, atacou grandes áreas do país, de onde expulsou outras forças governamentais.
Os avanços aumentaram a tensão entre Arábia Saudita e EAU, que apoiam grupos rivais dentro do governo do Iêmen.
"As tripulações dos dois navios desativaram os sistemas de rastreamento e descarregaram uma grande quantidade de armas e veículos de combate para apoiar as forças do Conselho de Transição do Sul", informou a agência saudita SPA.
"Dado o perigo e o agravamento representado por estas armas (...) as forças da coalizão efetuaram esta manhã uma operação militar limitada, direcionada contra armas e veículos de combate que haviam sido descarregados dos dois navios no porto de Al Mukalla", acrescentou.
Os navios partiram do porto de Fujairah, no leste dos EAU, segundo a SPA. A agência afirmou que a operação aconteceu em conformidade com o direito internacional humanitário e que não houve danos colaterais.
O ataque ocorreu poucos dias após bombardeios aéreos sauditas contra posições separatistas na província iemenita de Hadramawt.
O ministro saudita da Defesa, Khalid bin Salman, afirmou na rede social X que as forças separatistas devem "entregar pacificamente" ao governo as duas regiões sob seu controle.
O governo do Iêmen é um amálgama de grupos que incluem os separatistas, unidos pela oposição compartilhada aos rebeldes houthis apoiados pelo Irã.
Os houthis expulsaram o governo da capital Sanaa em 2014 e controlam a maior parte do norte do país.
