Enrique Collar, lendário capitão do Atlético de Madrid, morre aos 91 anos

29/12/2025 21:50

O Atlético de Madrid anunciou nesta segunda-feira (29) a morte, aos 91 anos, de uma lenda do clube, Enrique Collar, que foi capitão da equipe por uma década. 

"A família rojiblanca perde um símbolo que deu tudo para levar o Atlético de Madrid aos mais altos patamares do futebol nacional e continental", afirmou o clube da capital espanhola em um comunicado em que citou detalhes da carreira do antigo ídolo. 

Em dezesseis temporadas como jogador do 'Atleti', entre 1953 e 1969, Collar disputou 470 partidas e marcou 105 gols. 

Apelidado de 'El Niño' (O Menino) – apelido que Fernando Torres herdaria posteriormente no clube – ele atuava como ponta esquerda e foi capitão do Atlético de 1960 a 1969, exercendo essa função por mais tempo do que qualquer outro jogador na história do clube.

Suas conquistas com o Atlético de Madrid incluem um título do Campeonato Espanhol (1966), três títulos da Copa do Rei (1960, 1961 e 1965) e uma Recopa da Europa (1962). 

Collar deixou o Atlético em 1969 para jogar uma última temporada no Valencia antes de pendurar as chuteiras. 

Disputou 16 partidas pela seleção espanhola e fez parte do elenco que participou da Copa do Mundo de 1962, no Chile. 

Enrique Collar permaneceu ligado ao Atlético de Madrid mesmo em tempos recentes, presidindo a fundação do clube de 2005 a 2011 e como membro da Associação de Veteranos. 

O clube também o homenageou estampando sua imagem nos carnês de sócios para a temporada 2023-2024.

overflay